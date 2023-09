Lingr v jiném světě. S aklimatizací mu pomáhá bývalý sparťan

Přišel jsem a měl otevřenou pusu. Máme výborné tréninkové centrum, snídaně a jídelnu. Také skvělý medical team, všichni o mně všechno hned věděli. Jsem za to rád, takhle mohu jako hráč zase o něco vyrůst. Byl jsem překvapen, oproti Česku je to jiný svět. Pochopil jsem, o čem kluci, kteří byli v zahraničí, vždy mluvili.

Moc se na ni těším. Losování skupin jsme sledovali v kabině, máme Atlético Madrid, Lazio Řím a Celtic. Jsme spokojeni až na Lazio, se kterým Feyenoord jednou prohrál minulou sezonu v základní skupině Evropské ligy. O to víc teď chceme vyhrát a přes zvučená jména postoupit. Těším se, bude to super. Doma můžeme porazit každého, venku to bude těžší.

Rozhodně ano. O Feyenoordu už jsem nějakou dobu věděl, protože mě sledovali už od doby, co jsme s nimi hráli Konferenční ligu. Letos jsme to ale vůbec neřešili a potom zničehonic přišla taková nabídka. Ani jsem nesnil, že by to takhle mohlo dopadnout.