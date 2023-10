Posily s formou, sázka na Součka, Schick… Co by měl změnit Šilhavý před kvalifikačním finišem

SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ

Kouč není pouze osobou, která připraví trénink, určí sestavu a taktiku na soupeře. Nýbrž také persona, která smývá tlak z týmu, dodává mu klid a při vystupování v médiích působí sebevědomě. I když se zrovna výsledkově i herně nedaří. Dává tím signál, že mužstvu věří. Šilhavý však v posledních mediálních výstupech působil psychicky vyždímaný, zlomený, poraženecký, což na jeho svěřence působilo vysoce negativně.

Ano, tlak na trenéra fotbalové reprezentace je obrovský - od vedení FAČR, fanoušků, médií. Po nepovedeném zápase je kouč plný emocí, vzteku, frustrace. Zachovat chladnou hlavu je obtížné. Tím spíš, když kolem sebe neustále slyší, že by měl skončit. Nicméně Šilhavý není nezkušený zajíc, naopak za svoji kariéru prošel i spoustou nepříjemných období, se kterými se musel vypořádat. Na listopadovém srazu musí tým vést sebevědomý Šilhavý. Plný elánu a odhodlání.

SÁHNOUT PO HRÁČÍCH S FORMOU

Reprezentačních srazů se účastní plus mínus ti samí hráči. Vzhledem k nijakému hernímu projevu i špatným výsledkům se sice nabízely změny v nominaci, k nim ale neměl Šilhavý doposud odvahu. Teď už ale nelze čekat na zázrak, že se současný výběr rapidně vzchopí a v kvalifikačním finiši bude válet a s přehledem si zajistí postup na Euro. Životní formu má plzeňský záložník Lukáš Kalvach, stejně tak stoper Sparty Filip Panák. Na podzim se objevili pouze mezi náhradníky. Šilhavý by se neměl bát tyto borce využít. Tím spíš, že známou slabinou českého fotbalu je absence kreativních hráčů. Právě Kalvach s Paníkem jsou nejen dobří v defenzivě, ale dokáží si počínat i konstruktivně. Panák je dokonce označován za nejlepšího stopera české ligy, i díky jeho rozehrávce. Navíc oba nejsou zatíženi nepohodou národního týmu z posledních měsíců, přinesli by do něj nejen kvalitu, ale také svěží, pozitivní vítr.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Filip Panák ze Sparty Praha v akci.

LEPŠÍ VYUŽITÍ SOUČKA

Ve West Hamu platí Tomáš Souček za klíčovou oporu. Ovšem nejen kvůli precizní defenzivní činnosti. Reprezentační kapitán není klasickým špílmachrem, ale v dresu Kladivářů dokáže dávat góly nebo je připravit. V kvalifikaci se trefil až v neděli proti Faerským ostrovům. Navíc nikoli ze hry, ale z penalty. Za West Ham vstřelil na podzim už tři branky a u dvou asistoval. Je k zamyšlení, proč není podobně produktivní i v národním mužstvu. Je na Šilhavém, aby Součkovi v herním plánu mužstva vytvořil podmínky pro daleko větší uplatnění v ofenzivní fázi.

MLUVIT SE SCHICKEM

Tohle by mohl být český trumf pro kvalifikační finiš. Nejlepší střelec Euro 2021 Patrik Schick totiž zkraje týdne oznámil, že po vleklém zranění v Leverkusenu naplno trénuje a brzy naskočí i do soutěžního zápasu. Schick by mohl nastoupit už v sobotu s Wolfsburgem v rámci německé ligy. Šilhavý by měl této šance stoprocentně využít, být se Schickem v neustálém kontaktu. Ideálně za ním do Leverkusenu zajet a důkladně s ním probrat nominaci na listopadového zápasy. Schick má sice za sebou dlouhou pauzu, pokud by však byl od soboty v permanenci, hráč jeho kvalit by byl i tak pro reprezentaci přínosem. Byť jen na určitou část zápasu.

POMOC OD FAČR

Bývaly doby, kdy měli Češi na domácí půdě velkou podporu fanoušků, ze které těžili. I v obdobích, kdy se tolik nedařilo. Tehdy totiž zasáhl fotbalový svaz a finančně podpořil tzv. kotelníky, například na nákup bubnů a podobných propriet. Na základě toho vznikla skupina bubeníků, kteří doprovázeli reprezentaci na každém zápase.

Neexistovalo, aby měli hostující příznivci v hledišti navrch. To se teď bohužel děje, viz duel s Albánií. „Albánci si mohli v Edenu připadat jako doma. V lize horlivě fandíme Spartě, Slavii, Baníku a ostatním, ale když hraje reprezentace, neumíme se sjednotit. Na stadionu mi chyběl kotel, který by národní tým soustavně burcoval,“ řekl zklamaně bývalý reprezentační záložník Martin Frýdek.

„Za našich časů jsme byli na kotel fanoušků i při reprezentačních zápasech zvyklí. V poslední době si toho všímám. Byl jsem se osobně podívat třeba na utkání s Brazílií - a chvílemi si tam připadal jako v divadle. Diváci se na ně přišli podívat, ale fandění mi chybělo,“ dodal Frýdek.