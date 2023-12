Může dojít na Šmicrův scénář. Fousek je prý nakloněn Haškovi

„K Ivanu Haškovi bych dal Martina Svědíka jako jeho pravou ruku. Je mladší, progresivní, emotivní. V kabině potřebujete někoho, kdo tam umí dát emoce. Tihle dva by mi tam sedli. A k nim mladší krev - Jirku Jarošíka nebo Radka Kováče. Rád bych zapojil Pavla Nedvěda. Vzniká prostor se s ním dohodnout. Bylo by ideální, aby někdo jako on nebo Petr Čech jel na EURO v pozici ambasadora. Zastupoval by naši výpravu, byl by její tváří. To by se mi líbilo,“ prohlásil Šmicer.