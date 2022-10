Na zápas fotbalistů s Faeřany mohou diváci od 100 korun, dětské skupiny zdarma

Andrův stadion v Olomouci má kapacitu 12.474 míst a nedá se čekat, že by na nepříliš atraktivního soupeře bylo vyprodáno. FAČR se rozhodla, že utkání zdarma zpřístupní dětským fotbalovým oddílům. Podmínkou je věk do 15 let, minimálně desetičlenná skupina a jeden dospělý jako doprovod. S Faeřany si český celek zahraje i v následné kvalifikaci o mistrovství Evropy.