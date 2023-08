Nadějná zpráva o Schickovi, zapojuje se do procesu

Uhájil trůn, stal se nejlepším českým fotbalistou za rok 2022. Jenže oč méně je v posledních měsících na trávníku, o to více času musí trávit u doktorů v ordinaci. „Zranění je nepříjemné, prožívám jeden z nejtěžších momentů v kariéře,“ avizoval Patrik Schick před startem kvalifikace ME 2024. Ani jednou do ní zatím kanonýr Leverkusenu nezasáhl, vedení národního týmu však přivezlo z víkendové schůzky v Německu nadějné zprávy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Patrik Schick s manželkou Hanou při vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Článek Během června absolvoval operaci přitahovačů na noze. Leverkusen pak v červenci na začátku letní přípravy uvedl, že na trávníky by se Patrik Schick měl vrátit v říjnu. Vedení české reprezentace se s útočníkem sešlo během sobotního bundesligového utkání Mönchengladbach–Leverkusen. „Máme výhodu, že hodně hráčů je v Německu. Navštívili jsme všechny, kteří tam působí. Měli jsme i štěstí, že Patrik měl zrovna volněji a přišel nás pozdravit. Vypadal docela pozitivně, protože když jsme ho viděli před měsícem a půl tady na Strahově, byl docela skeptický,“ srovnává manažer reprezentace Tomáš Pešír. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. „Pro něj je důležité, že našli, co mu bylo. Je skoro vyléčený a zapojuje se do procesu. Doufáme, že tu brzy bude s námi,“ dodává Pešír. Příběh Schickova návratu po zranění je nekonečný. Lékaři dlouho nevěděli, co přesně mu je. „S Páťou jsme v Mönchengladbachu seděli. Říkal, že to vidí velice nadějně, že během tří čtyř týdnů začne trénovat. To je pozitivní,“ referuje trenér Jaroslav Šilhavý. V nominaci na zářijové zápasy s Albánií a v Maďarsku ještě Schick samozřejmě chybí. Kouč nechce spekulovat, kdy by zase mohl kanonýra povolat. Patrik Schick věří, že se do čtyř týdnů vrátí na hřiště.Video : Sport.cz „Je to všechno kdyby. Hlavní je zdraví hráčů, od toho se bude odvíjet ostatní. Začne s týmem trénovat, pak se uvidí, jak se zapojí do zápasů. Byli bychom rádi, kdyby byl k dispozici. Je to skvělý hráč, ale netroufnu si říct, jestli stihne třeba příští sraz,“ přemítá Šilhavý. Starosti mu začíná dělat také Schickův klubový spoluhráč Adam Hložek. Bayer nakupuje další posily a český mladík v úvodních dvou ligových kolech odehrál pouze závěrečné minuty. „Má to těžké, Leverkusen ještě posílil. Proti Mönchengladbachu hráli výborně. Mrzí nás, že Adam nehraje víc, v přípravě měl herní vytížení. Tým je velice silný, i na tréninku tak Adam dělá posun,“ líčí trenér národního týmu. „Uvidíme, jak se situace vyvine. Asi nepůjde, aby rok chodil na hřiště jen na 10 minut, to by sám nebyl spokojený. Byť neměl herní vytížení v prvních dvou kolech, věřím, že pro nás bude platný,“ doufá Šilhavý. Reprezentace Šilhavý povolal na Albánii zkušené, Souček bude v pořádku