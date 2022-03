Obraně ve Švédsku by měl velet Holeš. Kdo k němu?

„Je to větší problém než při nasazování útočných hráčů. Když uděláte chybu v defenzivě, může akce končit gólem. Sehranost je důležitá. Ta teď bohužel nebude, ať nastoupí kdokoliv, i když ti hráči určité zkušenosti mají," přemítá bývalý reprezentační obránce Milan Fukal. „Komplikace to samozřejmě je, ale nedělal bych z toho velkou paniku," přidává zkušený trenér Stanislav Levý.

Holeš by se hodil i ve středu zálohy a při současné nouzi by snad mohl alternovat i na pravém kraji obrany, kde v minulosti pravidelně hrál, ale nejlogičtější je momentálně jeho zařazení na pozici stopera. Je v zápřahu, od začátku února odehrál už jedenáct utkání, slávistický trenér Jindřich Trpišovský přiznal, že už mu jednou dokonce zakázal trénovat.

Další alternativy do středu obrany? Tomáš Petrášek sice v polské Čenstochové hraje, jenže v národním týmu není moc prověřený. David Zima v FC Turín momentálně paběrkuje, naposledy nastoupil na dvacet minut 12. února. „Pokud by hrál, byl by velmi dobrou variantou i kvůli své výšce," posteskne si Levý. Teoreticky by se v srdci defenzivy mohl objevit i sparťanský nováček Ladislav Krejčí mladší, jenž je však hlavně záložníkem.