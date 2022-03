Šilhavému se před baráží rozpadla obrana. Nebudu plakat, říká. Budoucnost u reprezentace neřeší

Jaká je aktuálně situace okolo Patrika Schicka, jenž po zranění ještě nenastoupil?

Jsme s ním v komunikaci. Poslední zprávy jsou, že vyšetření ukázalo, že by místo, kde byl zraněný, mělo být dobré. Trénuje, připojuje se k mužstvu. Věří, že v závěru týdne nastoupí do některého zápasu. Podle toho se ukáže, jestli bude schopen.

Jsou ze strany Leverkusenu stanoveny podmínky, na jakou minimálně část zápasu musí nastoupit proti Atalantě Bergamo, nebo Wolfsburgu, aby byl případně uvolněn na sraz?

O podmínkách nic nevím. Já komunikuji s Páťou. Cítí se dobře, trénuje, nic ho nebolí. Čeká, jak se domluví s trenérem, jestli bude k dispozici, nebo ne. Samozřejmě nechceme dělat naschvály. Ale mám z toho dobrý pocit. Patrik je natěšený, věří, že bude k dispozici.

Co jiný útočník Jan Kuchta, který hraje v ruském Lokomotivu Moskva?

Manažer reprezentace Libor Sionko: Máme pro Honzu spojení přes Bělehrad a přes Vídeň. Věříme, že se do té doby nic nezmění. Neměl by být problém ho sem dostat. Chtěl za každou cenu reprezentovat.

Oproti mistrovství Evropy se vám úplně rozpadla obrana. Dělá vám složení defenzivní linie velké starost?

Musíme to vzít jako fakt a připravit tým tak, aby první zápas ve Švédsku zvládnul. Nechci předjímat, jestli zvolíme třeba jinou organizaci hry, ale je to varianta. Každopádně tu nechci plakat. Těm, kteří půjdou do boje, budeme věřit.

Nebylo ve hře, že by byl k dispozici pravý obránce Vladimír Coufal, jenž je po operaci?

Bohužel, nešlo to. Mluvil jsem s ním. Říkal mi, že to nestihne, teď začíná s rehabilitačními tréninky.

O to víc vás asi mrzí, že není k dispozici Pavel Kadeřábek, který před pár dny ukončil reprezentační kariéru. Překvapilo vás to?

Mrzí mě to, zvlášť v téhle situaci. Ale musím to respektovat jako v případě Vládi Daridy. Pauzíroval už na podzim, kdy po víkendovém zápase do čtvrtka léčil zranění. Každopádně jsem myslel, že se připojí, ale ozval se, že vše zvážil a takhle se rozhodl.

V nominaci máte ještě dvě volná místa. Budete povolávat ještě někoho do obrany, že?

Minimálně jeden z donominovaných hráčů bude obránce. Honí se nám v hlavě dvě tři varianty. Pak to musíme rozštípnout. I na základě komunikace s hráči se rozhodne. Musíme si poradit. Bohužel Tomáš Kalas a Ondra Čelůstka nemohou být ze zdravotních důvodů, omluvil se i Lukáš Hejda z Plzně. Na stoperu může hrát Tomáš Holeš, Láďa Krejčí nebo i Jarda Zelený.

Neuvažoval jste, že byste na levého beka vzal Davida Juráska ze Slavie?

Bylo v původním plánu, že by se posunul k nám. Ale zranil se a v mezidobí jsme zvolili Jardu Zeleného kvůli jeho zkušenostem.

V týmu jsou úplnými nováčky ofenzivní univerzál Ondřej Lingr ze Slavie a záložník Ladislav Krejčí mladší ze Sparty. Proč jste se pro ně rozhodl?

Dlouhodobě vykazují dobrou výkonnost, byli oporami a tahouny jednadvacítky, ukazují to i v klubech. I vzhledem k absencím jsme se pro ně rozhodli.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Střelec třetí branky Slavie Ondřej Lingr.Foto : Uncredited, ČTK/AP

V nominaci chybí záložník Alex Král, který ve West Hamu nehraje. Mluvil jste s ním?

Nedávno jsem s ním hovořil. Maká na sobě s kondičním trenérem, mluvil s trenérem, má být trpělivý. Chce být připravený, protože v létě může třeba odejít Rice, skončit Noble a mohl by se tam dostat. Někteří ve West Hamu to měli podobné, byli opomíjení a pak do toho skočili.

Jak nepříjemní budou Švédové?

Věřím, že budeme my ten vítězný tým. Procentuálně to vidím padesát na padesát, byť oni mají benefit plného stadionu, což je dobře pro fotbal. Švédové mají silný a nebezpečný tým, hrají jednoduchým stylem, disponují rychlými útočníky. Hrají pohromadě. Minimálně se sestava mění, v tom mají výhoda.

Máte ze strany vedení fotbalové asociace nůž na krku? Je situace postavená tak, že pokud na mistrovství světa nepostoupíte, u týmu skončíte?