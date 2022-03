Legendární bombarďák Koller: Švédsko je nečitelné. Polsko je závislé na Lewandowském

„Moc bych si přál, abychom na šampionátu v Kataru nechyběli. Je to svátek fotbalu. Zažil jsem mistrovství světa i mistrovství Evropy. Kontinentální turnaj je asi na vyšší úrovni. Ale co se děje kolem, v tom je mistrovství světa prostě na úplně jiném levelu. Prostě turnaj pro celou planetu," přemítá Jan Koller.

„Poslední EURO se mi nelíbilo z hlediska herní stránky. Slabší týmy hrají hodně defenzivně, byla to nuda. Já jsem pro šestnáct týmů, čtyři skupiny, nejlepší dva týmy postupují. Hraje se na vítězství. Nikdo nekalkuluje s tím, že postoupí z třetího místa," dumá Koller, jenž by byl zásadně proti, aby se mistrovství světa hrálo každé dva roky. „Turnaj by ztratil na výjimečnosti. Zevšedněl by a nejednalo by se o svátek fotbalu."