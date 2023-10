Odvolat Šilhavého? Osobně bych do toho teď nesahal, říká zkušený kouč

Není výhra 1:0 nad Faerskými ostrovy málo?

Jeví se to tak. Ale českému fotbalu nevyhovuje způsob hry, kdy soupeř vychází z hlubokého bloku. Čeští fotbalisté s tím mají problémy. Platí na to standardní situace, kterou jsme si nakonec v podobě penalty pomohli, nebo změna těžiště hry. Někdy je lepší zkusit pustit soupeře na vlastní polovinu a pak se ho snažit zkusit překvapit po zisku míče. Snaha a aktivita tam z české strany byla, ale bylo to stereotypní. Chyběla mi kolmá a přímočará akce, jakou třeba předvedla Slavia při gólu Zafeirise v Liberci. Ano, byly tam dvě tyče, které mohly ráz utkání změnit, ale všechno je to na jistotu, soupeř se stačí posouvat. Defenzivu má propracovanou, moc místa nebylo. Naštěstí kvalita Faeřanů po naší ztrátě nebyla taková jako u Albánců. Nicméně slabých soupeřů opravdu ubývá.

Překvapila vás česká sestava?

Změnili jsme rozestavení na čtyři obránce. To bylo prospěšné, kraje jsme měli pokryté. Centrů do pokutového území bylo hodně, ale některé byly nepovedené, nacházely třeba prvního hráče soupeře. Čvančara je sice vyšší hráč, ale excelentní hlavičkář to není. Možná by se český tým prosadil spíš po akci z prvního doteku než centry, rychlá a přímočará kombinace by byla účinnější.

Cítil jste, že se výsledek z Albánie nahlodal sebevědomí českého mužstva?

Nazval bych to trochu jinak. Ze všech hráčů jsem viděl snahu a touhu napravit minulý zápas. Měli velkou motivaci, ale na druhé straně jsem pozoroval i trochu nervozity. Kdybychom nevyhráli, byla by situace daleko složitější. Tlak mohl hrát roli. Ale musím hráče pochválit, nejvíc pak Tomáše Součka za to, že si penaltu vzal a proměnil. Nebyla to jednoduchá situace.

Co čekáte teď? Myslíte si, že výkonný výbor odvolá trenéra Jaroslava Šilhavého?

Osobně bych do toho nesahal. Ne proto, že se proti Faeřanům vyhrálo, ale tým je pořád ve hře. Z kabiny jdou zprávy, že vztah mezi trenéry a hráči je v pořádku. A věřím, že to hráči neříkali jen do větru, ale že je to pravda. Navíc máme před sebou brzy dvě klíčová utkání. Ale záleží i na pocitu a chuti Jardy Šilhavého. Kdyby tam přišel nový trenér, přinesl by nové principy a vše ostatní. Bylo by těžké hráčům vštěpovat své představy, navíc v reprezentaci je na práci vždy málo času. Další otázka je, kdo by to měl být. Napadá mě Jindřich Trpišovský ze Slavie, další jména bych hledal složitě. Navíc si vzpomeňme, když přišel Brian Priske do Sparty, tak chvíli trvalo, než přišly výsledky. Když Slavia obměňuje sestavu, taky to chvíli trvá. Není to tak jednoduché vstřebat nároky trenéra. Za sebe bych do odvolání trenéra nešel. Není to taková nutnost.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík by si podle svých slov dovedl představit, kdyby Jindřich Trpišovský v rámci výpomoci dočasně vedl Slavii i reprezentaci. Je to podle vás funkční model?