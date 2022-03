Pecháček Havel se zranil, do Walesu neletí

Nešťastný sraz, od začátku do konce. Plzeňský obránce Milan Havel byl nejprve dodatečně povolán do fotbalové reprezentace na play off o mistrovství světa. Ve Švédsku jako střídající hráč zahodil klíčovou šanci a teď se navíc na posledním tréninku před odletem k přátelskému zápasu ve Walesu zranil. K úternímu utkání tak bude připraveno 22 hráčů.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Zima (vlevo) a Milan Havel během tréninku před utkáním baráže MS 2022 se Švédskem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Zřejmě by se ještě zkoumalo, zda se nejednalo o ofsajd. Pokud bylo jeho postavení v pořádku, mohl se stát navždy slavným. Milan Havel mohl v čase 90.+4 rozhodnout semifinále baráže ve Švédsku. Jenže v poslední minutě nastavení základního hracího času plzeňský obránce odmítl poslat český tým do finálového souboje s Polskem... Tomáš Souček směřoval centr na zadní tyč, kde se nacházel osamocený Havel. Mohl si míč zpracoval, ale raději střílel z jedné a fatálně minul. Proč neplatil Kuchtův gól? Václav Němeček a Matěj Chaluš rozebírají sporný moment v pořadu Přímák.Video : Sport.cz „Také jsme měli nějaké šance. V 90. minutě mohl být Milan Havel slavný a my spokojení. Bohužel to nevyšlo," posteskl si trenér Jaroslav Šilhavý. Hráč Viktorie si teď na další start v národním týmu bude muset počkat. „Do Walesu cestujeme bez obránce Milana Havla, který se na dnešním tréninku zranil. K úternímu zápasu tak bude připraveno 22 hráčů," oznámil po nedělním obědě mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Utkání se hraje v úterý v Cardiffu s výkopem ve 20:45, přímým přenosem jej bude vysílat ČT sport. České mužstvo se do Walesu přesune během neděle. Pokud by se Havlovo zranění ukázalo jako vážnější, šlo by o velkou komplikaci pro Plzeň. Viktoria totiž příští neděli v lize nastoupí coby lídr tabulky k jednomu z klíčových utkání sezony proti druhé Slavii. Reprezentace Nominace do národního týmu? Je to další splněný sen, říká Havel

Reklama