Při debutu hned skóroval. Klobouk dolů před fanoušky, pochvaloval si Tkáč atmosféru na hradišťském stadionu

„Šel jsem na hřiště s tím, že bych hrozně rád skóroval. Povedlo se to hodně rychle. Díky tomu ze mě spadla nervozita. Je skvělé, že jsme zápas se Slováky zvládli a vítězstvím se naladili na úterní vstup do evropské kvalifikace na Islandu. Myslím, že jsme si v ofenzívě docela vyhověli,“ usmíval se Tkáč šťastně.

Centrovaný balon doklepával zblízka do odkryté branky. „Takhle zdánlivě jednoduché situace bývají často docela složité. Soustředil jsem se ale na to, abych zamířil přesně. Povedlo se,“ radoval se středopolař Zlína.

Podařený zápas ho potěšil o to víc, že měl v hledišti hradišťského stadionu svoje nejbližší. „Dorazila máma, taťka i brácha. A taky kamarádi. Dohromady mně fandilo asi dvacet lidí,“ odhadl Tkáč.

Hřiště opouštěl s mnohem lepšími pocity než uplynulou sobotu, kdy jeho Zlín padl v Uherském Hradišti v ligovém derby blízkých soupeřů 0:1 se Slováckem. „O víkendu se nám tady utkání nepovedlo. S nároďákem to bylo něco úplně jiného. Tempo bylo zhruba stejné jako v lize, ale bylo to víc fotbalové,“ porovnal.

Netroufal si předpovědět, zda mu podařený zápas dopomůže k tomu, že nastoupí i v úterý na Islandu, kde už půjde mladým Čechům o body do kvalifikační skupiny o postup na evropský šampionát. „To bych nerad hodnotil. Bude samozřejmě záležet na rozhodnutí trenérů,“ ví Tkáč dobře.

Utkání na Islandu se uskuteční na umělé trávě. „Ještě jsem na ní soutěžní duel nehrál. Jsem na to hodně zvědavý. Budeme se teď na umělce až do nedělního odletu připravovat. Hru Islandu si prohlédneme na videu. Věřím, že budeme na důležitý zápas dobře nachystaní,“ doufá v dobré vykročení do nového kvalifikačního cyklu.