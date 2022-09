Při fotbalu jsem v hlavě klidný, prozrazuje Daněk. Promluvil o Priskem, baráži i bydlení v Praze

Do Sparty jste přišel před sezonou z Olomouce, jak si zvykáte na život v novém městě?

Je to pozitivní změna. V Praze se mi líbí, poznal jsem mnoho nových přátel. Ale je tady šíleně moc lidí, navíc Sparta má mnoho fanoušků, kteří mě kolikrát poznávají. Takže si musím dát větší pozor na vystupování. Také poprvé bydlím sám, předtím jsem byl u rodičů.

Snídaně a obědy máme naštěstí na Spartě, takže řeším hlavně večeři. Buď si ji objednám, nebo zvládnu něco malého uvařit. Byt samozřejmě musím uklízet a starat se o další povinnosti. Ale řekl bych, že se mi to daří. Mám rád pořádek. (úsměv)

Ve Spartě jsou daleko větší očekávání než v Olomouci a tlak je obrovský. Ale to je normální, nejde o změnu, kterou by člověk nezvládl. Nehrajeme fotbal týden. Jakmile nastoupím, snažím se nestresovat a tlak si nepřipouštět. Když se dostanu na hřiště, jsem vždy uvolněný. A nespokojenost fanoušků naprosto chápu, protože dobré výsledky zkrátka nejsou. Budeme se snažit udělat vše pro to, abychom naše výkony zlepšili.