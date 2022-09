RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Letenské trápení pokračuje! Poprosí Sparta o pomoc Dočkala?

Na šlágr mistra se Slavií se všichni těšili, měli nějaké představy, jak to může vypadat. Ale po pár sekundách přišel pokutový kop a červená karta, které všechno změnily. Za sebe říkám, penalta byla. Červená karta mi přijde jako přísná, jde o dvojí trest, ale pravidla jsou jasně daná. Slavia hrála o deseti, ale často to tak ani nevypadalo, chci ji za to pochválit.

Co řešit má i Sparta, i když tam je to pořád dokola. Chybí jí rozdíloví hráči, co vezmou v klíčové chvíli odpovědnost na sebe. Takhle má sice Sparta navrch, ale pak dostane gól a tým už se nezvedne. Výsledkem je remíza s Baníkem, pátý nerozhodný výsledek Letenských v řadě. Uvědomte si, kolik zápasů rozhodoval Hložek, jak důležité góly dával Hancko, a ti hráči jsou pryč.

Více se určitě čekalo v útoku od Kuchty. Přijde mi, že je na hrotu dost utopený, nedostane se ke své hře, spolupráce s Čvančarou nefunguje. Navíc je to hráč, který potřebuje dostat balon a to se neděje... Teď si odskočí do reprezentace, kde by mohl ožít, dostane se k nějakým brejkovým situacím. Bude se hrát jiným stylem a kdyby dal gól, jistě by ho to nakoplo. Jen je tu problém. V lize pak na Spartu bude čekat Hradec a dá se předpokládat, že to bude zase hra do plných...