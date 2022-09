Kuchta v reprezentaci? Ve Spartě nemá servis jako ve Slavii, nominace mu může pomoci

Jan Kuchta. Velké jméno, které rezonovalo fotbalovým Českem během léta. Kdo čekal, že v rudém dresu rozpoutá stejné gólové manévry, jako v minulosti u rivala v Edenu, musí být zklamaný. Kanonýr je v mistrovských utkáních na nule, do médií se dostal hlavně kvůli vyloučení ze zápasu s Libercem, po kterém stál pět utkání.

„Nedal góly, ale je třeba vidět, jestli se dostává do šancí. Jestli má balony, jestli si nemusí šance vytvářet sám. Do kolika šancí se dostal, kde se pohybuje v šestnáctce, jestli ho nestojí síly defenzíva," naznačuje Pavel Mareš, že nelze přínos útočníka hodnotit jen podle čísla v kolonce nastřílených branek. Byť je jasné, že nula na Kuchtově kontě je nemilou vizitkou.

„Ve Slavii byl vepředu, napadal, byl aktivní a pak už jen čekal na šanci. Od spoluhráčů měl balony připravené. Celé to ale není jenom o Kuchtovi. Když Lewandowski nebude mít ani jeden balon v šestnáctce, tak gól taky nedá," tvrdí expert v pořadu Přímák, že Kuchta na Letné nemá takový servis, jako když působil v týmu Jindřicha Trpišovského na druhém břehu Vltavy. „Kuchta těch balonů nemá tolik, navíc je pod tlakem."

Ani gólová odmlka však nezabránila tomu, že je Kuchta v nominaci na nejbližší utkání Ligy národů proti Portugalsku a ve Švýcarsku. Moderátor Filip Lejček se v návaznosti na tento fakt ptá Mareše, zda by o nominaci neměla rozhodovat aktuální forma. „Asi ano. Nominace ale není jen o tom, že se volí hráči, kteří mají aktuálně fantastickou formu. Trenér se dívá na to, co hráč odvede pro tým, jestli je dobrý do kabiny, zda dá spoluhráčům svou hrou nějakou přidanou hodnotu," přemítá Mareš.

Možná jde také o tah, který by mohl Kuchtu probrat ze současné bídy. „Nevím, jestli mu tím chtějí pomoci, v reprezentaci je to něco jiného. Bude mít jiné spoluhráče, atmosféra bude jiná, dá nějaké góly na tréninku a třeba v utkání," jmenuje důvody, proč by mohl útočník v národním týmu pookřát.

