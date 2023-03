Schick uhájil trůn, Bílek má unikátní double jako Chovanec

Michal Bílek dorazil do Prahy prakticky rovnou z jednání s vedením Viktorie o řešení jarní plzeňské krize. Pokud však jde o loňský kalendářní rok, nebylo sporu. Dovedl Plzeň k mistrovskému titulu a také do základní skupiny Ligy mistrů. Bílek se stal Trenérem roku a navázal na svůj titul Fotbalista roku 1989. Stejný double, tedy vyhrát mezi hráči a později i trenéry, se v minulosti povedl jen Jozefu Chovancovi.

Talent roku Michal Ševčík pomohl Zbrojovce Brno zpátky do Fortuna ligy a v ní už vstřelil sedm gólů. Fotbalová asociace České republiky rovněž uvedla nové členy do Síně slávy. Stali se jimi mistři Evropy do 21 let z roku 2002 a Eva Haniaková, průkopnice ženského fotbalu, trenérka a bývalá česká reprezentantka.