Nesmyslná druhá žlutá, Chytil hrál ramenem, diví se Jurásek vyloučení

Tirana (Od našeho zpravodaje) - Klíčovou situaci nezvládl videorozhodčí. Hlavní nizozemský sudí Danny Makkelie se radil jen se svým asistentem s praporkem. VAR se vůbec neozval, přitom přezkoumání v televizním studiu a pod lupou ukázalo, že Mojmír Chytil zahrál míč ramenem.

Takže žádná úmyslná ruka, jak rozhodli sudí na hřišti. VAR nemůže posuzovat udělení žluté karty, ale měl přezkoumat regulérnost dosažené branky.

Místo vyrovnání dohrávali Češi o deseti, což nezvládli.

Zahrál Mojmír Chytil rukou? Klíčovou situaci zápasu Albánie 🆚 Česko rozebral ve studiu Martin Hyský...🔍 pic.twitter.com/BRWFSoT49d — ČT sport (@sportCT) October 12, 2023

„Mojma (Chytil) říkal, že hrál ramenem, rozhodčí to vyhodnotil jako ruku. Ještě dal podle mě nesmyslnou žlutou kartou. Ale to se může ve fotbale stát,“ krčí rameny obránce David Jurásek, který se do sestavy národního týmu vrátil po zranění.

Vyloučení utkání ovlivnilo. „Určitě to nějaký důvod porážky je. Ale bylo dost času, abychom s tím něco udělali. Myslím, že jsme byli dobří na balonu, celkem se nám dařilo se tam dostávat, ale prostě jsme si nevytvořili takovou šanci, která by nás přivedla ke gólu,“ líčí bek Benfiky Lisabon.

Co se dělo o přestávce v kabině, neprozradí.

Fanoušci v Tiraně vypískali Tomáše SoučkaVideo : Pavel Dosadil, Sport.cz

„Určitě jsme se s tím nesmířili. Co bylo v šatně, zůstane tam. Ale šli jsme na hřiště do druhého poločasu s tím, že to otočíme,“ ujišťuje bývalý hráč Slavie či Mladé Boleslavi.

Vyrovnání nepřišlo, Albánci naopak v přesilovce ještě dvakrát skórovali.

„Museli jsme hru víc otevřít. Bohužel soupeř zazlobil z brejků. Povedlo se jim to víc než nám. Budeme se snažit to v dalších zápasech napravit,“ slibuje Jurásek.

Podstatné je, že se národní tým propadl ve skupině E po pátém z osmi kol na nepostupové třetí místo. Na druhé Polsko ztrácí bod a na vedoucí Albánce už pět.