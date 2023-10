Fousek svolal mimořádný výbor kvůli Šilhavému

Pozice Šilhavého po těžké porážce v Albánii se začala ihned propírat, stavitel národního týmu s tím počítal. „Bude se to řešit, to je jasné, ale mojí povinností je připravit tým na neděli (zápas s Faerskými ostrovy v Plzni), což je krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím,“ reagoval Šilhavý na stadionu v Tiraně bezprostředně po utkání.