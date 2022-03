Sadílek: Nemáme se za co stydět. Zasloužili jsme si poprat se s Polskem o postup na šampionát!

Je těžké je skousnout, že místo na finále baráže do Polska pojedete na přípravu do Walesu?

Říkal jsem už několikrát, že když na mě trenér ukáže, záleží jen na mě, jak se se šancí popasuju. Snažím se odevzdat vždy maximum. Pomohly mi i okolnosti. Na EURO jsem se dostal díky zranění některých kluků, kteří by jinak v nominaci nechyběli.

V mládežnických kategoriích jsme se probojovali na každý evropský šampionát. Je hezké být tady s kluky, se kterými se sedm let znám, odehráli jsme spolu spousty zápasů.

Z jednadvacítky jste skočil prakticky přímo do základu áčka, hrajete pravidelně za Twente, atakujete s ním vršek nizozemské ligy. Tak nějak jste si kariéru maloval?

No, já to vidím takhle: V devatenácti jsem pravidelně hrál za Eindhoven, představoval jsem si, že v tom budu pokračovat. Jenže uplynulou sezonu jsem strávil na hostování v Liberci, tedy krok zpět. Na druhou stranu mi hostování pomohlo, mohl jsem pravidelně hrát, měl jsem možnost zahrát si evropské poháry. Pomohlo mi vlastně i k nominaci na EURO. V kariéře se objeví vždycky nějaký problém, událost, která mě donutí udělat krok zpátky. Cíl mám ale nakonec pořád stejný. Nastupovat pravidelně v klubu a být s ním úspěšný.

Jsem moc spokojený. Twente má historii, je čtvrtým nejúspěšnějším klubem v Holandsku. V klubu panuje spokojenost, vždyť v dřívějších letech byl dokonce na pokraji bankrotu. Cíl před sezonou byl skončit do osmého místa, už čtvrté zaručuje přímou účast v pohárech. Kdyby vyšlo, bylo by to nad očekávání.