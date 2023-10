Přestup do Leverkusenu byl správný krok, pochvaluje si Kovář

Staňkovo zranění mu otevřelo cestu do národního týmu. S reprezentací se připravuje na zápasy evropské kvalifikace v Albánii a proti Faerským ostrovům.

„Cítím se fajn. Po přestupu do nového klubu je vždy náročnější, než si člověk zvykne. Ale adaptace byla skvělá. Je o to snazší, že v týmu mám kolegy z nároďáku. Adam (Hložek) a Patrik (Schick) mi to hodně usnadnili. A jsem rád, že teď můžu být v reprezentaci, že jsem po zranění Jindry Staňka byl další na řadě,“ líčí Matěj Kovář své pocity.

Ani jeden z Čechů teď v Bayeru nepatří do základní sestavy. Kanonýr Schick se teprve vrací po dlouhém zranění do tréninku, Hložek po letním nákupu dalších posil jen střídá. Kovář zatím plní roli dvojky.

Není možný, aby nás Albánci sežrali. Věřím v naší kvalitu, říká Jakub BrabecVideo : Sport.cz, FAČR

„Snažíme si ve třech samozřejmě pomáhat co nejvíce. Je lepší mít v týmu někoho, kdo je ze stejné země. Podporujeme se. Určitě to není pro nikoho z nás tří momentálně nejlepší pozice, jakou bychom chtěli. Ale fotbal se mění z vteřiny na vteřinu. Musíme na sobě pracovat, ukázat trenérovi, že si místo v sestavě zasloužíme, a pak to potvrdit na hřišti. Svou roli bereme, a i když nehrajeme, snažíme se dělat pro tým to nejlepší,“ vypráví Kovář.

Jak referuje, Schick už pomalu začíná trénovat. „Nechci mluvit za něj, ale doufám, že brzo bude v plném zatížení a ocitne se na hřišti. Je kvalitní hráč a Leverkusenu i reprezentaci by pomohl. Doufám v jeho brzký návrat. Před pár dny jsme stříleli a pár gólů už mi dal. Vypadá nadějně,“ usmívá se gólman.

Že jsem teď nehrál v Německu v základu? S rolí žolíka jsem, kvůli zdravotním trablům, počítal, vysvětluje Tomáš ČvančaraVideo : Sport.cz

Za Leverkusen zatím odchytal oba duely ve skupině Evropské ligy a inkasoval v nich jediný gól. „Počítal jsem s rolí, která mi byla řečená. Nikdo mi nic nesliboval, kdy a co budu hrát. Snažím se na sobě na každém tréninku pracovat co nejlíp a ukázat trenérovi, že jsem lepší gólman než ten, kterého si momentálně vybírá,“ popisuje svou pozici za jedničkou Lukášem Hradeckým, bratislavským rodákem reprezentujícím Finsko.

„Jsem spokojený, že jsem takhle brzo dostal šanci v Evropské lize a dvakrát jsme vyhráli. Určitě mi to do budoucna pomůže. Teď se soustředím, abych se v týmu co nejlíp usadil a postupnými kroky si vybojoval v brance pozici číslo jedna,“ plánuje Kovář.