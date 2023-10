Kapitán Leverkusenu chválil Kováře, Hložek si připsal asistenci

„O vítězství jsem neměl strach, protože jsem věděl, že máme v bráně dobrého gólmana, podržel nás. Ale musíme se poučit do dalších zápasů, abychom soupeře zbytečně nepouštěli zpátky do hry. Mohlo by se nám to vymstít,“ citoval Taha deník Kicker .

„Úplně jsme vypadli ze zápasu, polevili jsme. To není dobře, stalo se nám to už na část utkání proti Häckenu. Rozhodně je to k zamyšlení, musíme se na to zaměřit,“ podotkl Alonso. „Ztráta koncentrace, zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ přidal Tah.