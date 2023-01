Šilhavý lyžoval v Jižním Tyrolsku v místech, odkud se vydal do čtvrtfinále EURO

Následující tři dny se přesunuli o kus do St. Vigil/San Vigilio, kde se chystá Světový pohár žen v obřím slalomu, a lyžovali tady na Kronplatzu, pro Čechy nejoblíbenější zimní destinaci v Itálii. „Jsme takoví rekreační lyžaři, výletníci. Teď v době covidu jsme se na ně dva roky nedostali a moc nám to chybělo. Měli jsme pěkné počasí, jen jeden den trochu fučelo a byla mlha. Ale užívali jsme si nádherné sjezdovky, wellness i bezvadné jídlo," říkal spokojeně trenér.

Když se zastavili na oběd ve vyhledávané Oberegger Alm, zdejší vrchní ani nevěřil, že se jedná o tak významnou fotbalovou osobnost. Že by mu sem přijel na lyžích Roberto Mancini? To opravdu ne. To spíš Alberto Tomba. „Já jsem taky fotbalista, až budou příště hrát Češi, musím se v televizi podívat, jestli jste to vy," opáčil po představení trenéra.