Zachránil Kollera, první přestup ven si vytrucoval a pro Brücknera byl počítačem. Galáskovi je padesát

Vždycky věděl, co chce, a šel si za tím. Třeba v létě 1996, když bylo Galáskovi třiadvacet. Do Tilburgu, provinčního klubu na jihu Nizozemska, odešel bez souhlasu Baníku, kde už jako teenager dostal první ligové minuty. Kauza se táhla čtyři měsíce a z Galáska se po dlouhém trucování stal čtvrtý nejdražší český fotbalista té doby.

„Já tenkrát věřil nějakému agentovi, který nakonec v té důležité finální části neudělal vše tak, jak měl. Naštěstí jsem si to angažmá poté vybojoval sám a dnes toho určitě nelituju," vyprávěl po letech pro web projektu Můj první gól.

Tilburg byl pro specialistu na černou práci osudovou adresou. Poprvé si tam zahrál Ligu mistrů a jako první Čech si řekl o smlouvu ve slavném Ajaxu Amsterdam, kde zažil nejsladší období: šest let, šest trofejí.

„Měl výborný přehled o hře i skvělou rozehrávku. A jeho největší předností byl výběr místa, vyplňování prostoru před obrannou čtyřkou měl perfektní," vzpomíná Čech. A ještě legendární reprezentační trenér Karel Brückner: „Galásek byl počítač hry národního týmu."

Platilo to i během památného tažení na EURO 2004, kde jeden z nejsilnějších českých týmů všech dob v semifinále narazil do řecké betonové zdi. „Tomáš nebyl hráč, který by dával spoustu gólů nebo by zaujal technikou či rychlostí, ale všichni jsme dobře věděli, jak moc je na hřišti důležitý," zdůrazňuje Čech.

„Byl vynikajícím štítem mezi obranou a zálohou. Tu jsme měli našlapanou ofenzivními hvězdami, takže na první pohled možná nebyl tolik vidět, ale pro plány trenéra Brücknera byl naprosto zásadní. A vždycky patřil k lídrům, už z jednadvacítky ho pamatuju jako kapitána," vykládá nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller.

Foto: SPORT.CZ/Tomáš Fliegl Čeští fotbalisté během tréninku před zápasem kvalifikace MS 2006 s Nizozemskem (Tomáš Galásek zcela vpravo).Foto : SPORT.CZ/Tomáš Fliegl

Rekord drží i díky spolehlivému pracantovi Galáskovi: to on mu v červnu 2005 proti Andoře nahrál na historický gól, díky kterému přeskočil Antonína Puče. Mimochodem, ve stejném zápase si Galásek připsal svoji jedinou reprezentační trefu. Z penalty, kterou mu přenechali obvyklí střelci.

„Zachránil mě i na konci našeho společného angažmá v Norimberku," usměje se Koller. Sestupové jaro 2008 vyvrcholilo hněvem fanoušků, kteří měli pifku i na Kollera. Po posledním zápase sezony ho Galásek dobrodružně provezl v kufru auta ze stadionu do bezpečí.

Na mistrovství světa 2006 byl kapitánem týmu, který vypadl už ve skupině, a stejný konec mělo i EURO dva roky nato. Drobná útěcha: televizní stanice Eurosport zařadila Galáska do nejlepší jedenáctky skupinové fáze. V pětatřiceti se rozloučil s reprezentací a na půl roku se vrátil do Baníku. Pak už doma nehrál, po epizodě v Mönchengladbachu kopal pátou ligu v Erlangenu. Z domovského Eckentalu, což je skoro předměstí Norimberku, to měl kousek.

„Má rád svoje nejbližší a rodinnou pohodu. Možná nerozdává tolik rozhovorů jako jiní, ale to nic neznamená. Nikdy neseděl tiše v koutě, vždycky jsem s ním měl o čem mluvit," líčí Koller.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Říjen 2013: trenéři Josef Pešice (vlevo) a Tomáš Galásek během tréninku české reprezentace před dvojutkáním kvalifikace MS 2014 s Maltou a Bulharskem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Trénování se Galásek nejdřív bránil, ovšem brzy se stal asistentem u reprezentace. Byl spojkou mezi týmem a trenéry v éře Michala Bílka i jeho nástupce Josefa Pešiceho. A od podzimu 2018 asistuje i Jaroslavu Šilhavému. „Od každého kouče si můžu něco vzít. Asi nejvíc mi dal Co Adriaanse v Tilburgu a Ajaxu a taky pan Brückner," vyznal se Galásek.