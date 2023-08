MADE IN ENGLAND: Souček bude chodit do soubojů pořád. Penalta pro United? Nechápu

„West Ham zažívá úžasný start do sezony. Sedm bodů po třech kolech si možná ani nepředstavoval. V zápase v Brightonu nebyli Kladiváři moc na balonu, míč měli jen lehce přes dvacet procent času, ale dali tři góly a vyhráli. Když vyhrajete a máte po třech kolech tolik bodů, nikdo moc neřeší, jak hrajete. Panuje spokojenost.

Na druhou stranu si nemyslím, že je takový styl dlouhodobě udržitelný. Pokud budete mít nízké držení míče, budete pod tlakem a dřív nebo později přijdou situace, kdy to mužstvo nezvládne a napadá vám to do brány. Podle mě nelze celou sezonu jen čekat na to, co vymyslí soupeř, a spoléhat na to, že párkrát utečete a budete produktivní.

Zároveň potřebujete, aby vám zachytal brankář, což se stalo. Alphonse Areola tým několika zákroky podržel. Myslím, že ani West Ham takhle dlouhodobě hrát nechce. Chtěl by být víc na balonu, ale Brighton předvádí v posledních sezonách kvalitní fotbal. Je silný.

Tomáš Souček musel po nepříjemném střetu s brankářem domácích Bartem Verbruggenem předčasně odstoupit ze hřiště.



Tomáši, přejeme brzké uzdravení ✊🏻🇨🇿.

Tomáš Souček musel kvůli tvrdému střetu a ráně do hlavy odstoupit v průběhu prvního poločasu. Suk je typ hráče, který vletí do všeho. Ničeho se nebojí, je platný při defenzivních i ofenzivních standardkách. Tyhle situace se mu stávaly i dřív. Jde do všeho na sto procent, i proto si ho v klubu cení. Řekl bych, že i fanoušci ho mají za obětavost rádi. Bude takový i dál, nezmění se a bude pořád chodit do všech soubojů. Věřím, že bude co nejdřív v pohodě a bude moct brzy nastoupit.

Vláďa Coufal odehrál proti Brightonu celý zápasů. U něj to bylo hlavně o defenzivě, West Ham se moc dopředu nedostával, ale směrem dozadu předvedl Vláďa skvělý výkon. Není jednoduché hrát na Kaora Mitomu, který má dobrou formu a je hodně nebezpečný. Oceňuji, jak ho zvládl ubránit. Je jen dobře, že se mu začátek sezony povedl a že si drží místo v sestavě. V minulé sezoně byl občas pod tlakem a taky kritizován, ale je odolný v hlavě. To se mi líbí. Výkon na Brightonu mu pomůže do dalších duelů.

Sledoval jsem i zápas mezi Newcastlem a Liverpoolem. Vůbec jsem nečekal, že by si Newcastle za stavu 1:0 a po červené kartě pro Liverpool nechal utkání utéct. Ano, měl trochu smůlu, gólman Liverpoolu Alisson jednu střelu vytáhl na břevno, chytil i další šance, jednou ho zachránila tyč, ale i tak to měl Newcastle zvládnout lépe.

Musím vyzdvihnout Liverpool, že se i ve více než hodinovém oslabení dokázal takhle zmobilizovat. Ve druhém poločase předvedl heroický výkon. Jeho trenér Jürgen Klopp byl nadšený, mluvil o tom, že to bylo ještě těžší než před pár lety v Lize mistrů proti Barceloně, kterou vyřadili po porážce 0:3 venku a senzačním obratu a výhře 4:0 doma v odvetě.

Oba góly za Liverpool vstřelil Darwin Núňez. V předchozích zápasech moc nenastupoval, Klopp zmiňoval, že z toho byl přešlý. Ale frustraci si ideálně vybil dvěma góly. Teď jde o to, aby si stejné nastavení a zdravou naštvanost přenesl na hřiště i ve chvíli, kdy bude hrát od začátku. Liverpool trochu přeskládává mužstvo, musí si to sednout. Navíc v programu, jaký ho v sezoně čeká, nemůže nikdo počítat s tím, že bude hrát všechno.

Tím nejdůležitějším mužem byl Darwin! 🔴

A Newcastle? Nemyslím si, že by to s mužstvem otřáslo. Měl na úvod těžké zápasy, rozdrtil Aston Villu, pak prohrál na Manchesteru City. Proti Liverpoolu nehrál špatně, panika tam nenastane. Všichni v klubu chtěli mít určitě víc bodů než tři, ale měli těžký los a je teprve začátek sezony. Budou se držet toho, co dělají poslední dva tři roky, a jsem přesvědčený o tom, že brzy naběhnou na vítěznou vlnu.

Opět se řešila penalta v souvislosti s Manchesterem United. Rozhodčí ji pískl po zákroku na Marcuse Rashforda proti Nottinghamu. Všichni si pamatují, jak se United před týdnem zlobili, že pro ně nebyl nařízen pokutový kop proti Tottenhamu za evidentní ruku. Je to hrozně složité a zároveň divné. Nejdřív sudí nepískne stoprocentní penaltu a pak jiný foukne takovou jako proti Nottinghamu.

Hlavní rozhodčí Stuart Attwell nařídil po zákroku na Marcuse Rashforda pokutový kop, který Bruno Fernandes proměnil ⚽️.



Hlavní rozhodčí Stuart Attwell nařídil po zákroku na Marcuse Rashforda pokutový kop, který Bruno Fernandes proměnil ⚽️.

Nešel tomu ale anglický křídelník příliš naproti? Stačí podle vás tohle na penaltu? 🤔