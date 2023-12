Souček rázně vykročil za dalším Zlatým míčem

„Když se zaměřím na oboje najednou, tak největší a nejdůležitější pro mě asi byl postup na Euro. K němu jsem sám přispěl několika důležitými brankami. Ve West Hamu jsem byl zase hráč, který toho odehrál prakticky nejvíc. Postoupili jsme ze skupiny Evropské ligy z prvního místa, zároveň bojujeme o poháry v Premier League. Beru to jako pozitivní půlrok. Jen doufám, že to bude pokračovat i na jaře,“ shrnul Souček.

Vážil si toho, že byl kapitánem londýnského mužstva. „Byla to pro mě osobně velká čest. Trenér mi už předtím říkal, že se rozmýšlel dát mě jako hlavního kapitána na celou sezonu. Nakonec vybral Kurta (Zoumu). Ale jsem za ním, a když jsem to vzal v tom zápase Premier League, byla to pro mě obrovská čest. Vyjít s týmem jako kapitán k zápasu v takovéhle soutěži, kde jsou ti nejlepší hráči světa, to je další krok v mé kariéře. Pořád se posouvám,“ cenil si vytáhlý záložník.