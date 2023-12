Češi hráli proti Portugalsku minulý rok v rámci Ligy národů, oba duely prohráli. Venku 0:2 a doma 0:4. „Nebyly to úplně podařené zápasy, hlavně výsledkově, ale o to větší motivaci máme. Pořád je to parta v čele s Cristianem Ronaldem, o to více se ale připravíme, máme šanci uspět,“ hlásí odhodlaně Souček.