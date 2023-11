Staněk, nebo Mandous. Reprezentace řeší před Polskem otazník v brance

„Až na zranění, která měl, chytá poslední roky stabilně Staněk. Jasně, v neděli dostal čtyři góly se Slováckem, ale byl to pro Plzeň zápas blbec. Mandous je také kvalitní. Teď nějaký týden chytá, ale předtím byl dlouho dvojka. Trenér gólmanů v reprezentaci Milan Veselý je zkušený, určitě dobře vybere. Kdybych si měl vybrat já, vsadil bych na Staňka. Je živý, do všeho vlétne, má fantastické zákroky,“ řekl v pořadu Přímák na Sport.cz bývalý trenér národního týmu Petr Rada.

„Člověk si může hodit korunou. Rozhodl bych se podle průběhu tohoto týdne. Nejsem ale v reprezentaci, vidím to zpovzdálí. Staněk dostal čtyřku od Slovácka, i když zase předtím vychytal Slavii a Záhřeb. Takže volba je strašně těžká. Když už mám říct svůj názor, vzhledem k nedělním zápasům Plzně a Slavie bych vsadil na Mandouse,“ doplňuje někdejší vynikající brankář Ladislav Maier, člen stříbrného týmu z Euro 1996.

Ozývají se hlasy, jestli nestálo za to, povolat místo něj zkušeného Tomáše Vaclíka. Byť brankář amerického New England Revolution stál mezi tyčemi naposledy v červnovém duelu Čechů v Černé Hoře. Nebo jedničku druholigového Ipswiche Town Václava Hladkého. Tradiční anglický klub má sezonu rozehranou na postup do Premier League.