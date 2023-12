TOP 2023: Hokej i fotbal měnil kouče nároďáku

Klidně si mohl vzít na konci srpna dovolenou, vynechat nadcházejících deset závodů, a stejně by byl mistrem světa. I to je ukázka, jak dominantně v roce 2023 Max Verstappen vládl formuli 1. Vyhrál rekordních 19 závodů (z 22), zapsal šňůru deseti výher v řadě, což se nikomu jinému před ním nepovedlo, a v čele závodů strávil 75,7 % odjetých kol. Získal 575 z celkových 620 bodů (92,7 %), tudíž s drtivých náskokem vyhrál svůj třetí titul mistra světa. „Je to talent, který se rodí jednou za sto let,“ míní Helmut Marko z Verstappenovy stáje Red Bull.