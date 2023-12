Trenér reprezentace už příští týden? Není to vyloučené, řekl Fousek. Favoritem je Hašek

Po odstoupení trenéra Jaroslava Šilhavého po postupu na mistrovství Evropy chtěl výběrový proces zvládnout do ledna. To platí. „Ale nechceme to protahovat. Možnosti jsou otevřené, ale čím dřív to bude, tím líp, aby se realizační tým mohl ujmout pracovních povinností,“ podotkl svazový předseda.