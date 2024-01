Tváře Ivana Haška: kapitán reprezentace, světoběžník i eso pro revoluci

Kdo ví, jak by hledání nástupce Jaroslava Šilhavého nakonec dopadlo, kdyby Hašek zkraje loňského ledna nastoupil jako kouč Wydadu Casablanca. Na dálku podepsal smlouvu, jenže když natěšeně přiletěl do Maroka, zjistil, že se klub mezitím domluvil s Mehdim Naftim.

Dvakrát kandidoval na předsedu svazu, klaplo to na druhý pokus. Vydržel dva roky, pak to v tehdejším toxickém prostředí vzdal. „Když víte, že jste šéfem něčeho, co reálně neovládáte, nemáte motivaci jít dál. Už po prvním roce ve funkci jsem se připravoval na to, že skončím,“ rekapituloval. Na podzim 2009 seděl ještě na jedné židli: coby provizorní kouč národního týmu neúspěšně zkoušel zachránit zpackanou kvalifikaci na mistrovství světa. „Tenkrát se v nároďáku měnily generace, ale jsem rád, že jsme neprohráli ani jeden z pěti zápasů.“