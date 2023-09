Vechetu čeká v Hradišti speciální duel. Na srazu jednadvacítky si šťouchl do zlínského parťáka

Netuší, na jak dlouhý časový úsek do zápasu naskočí. „To samozřejmě záleží na trenérech. Já se soustředím na sebe. Dělám všechno pro to, abych byl co nejlíp připravený,“ svěřil se.

Do jednadvacítky už nahlédl v minulém cyklu. „Zahrál jsem si půlhodinu proti Norsku. Trochu jsem i doufal, že bych se mohl vejít v závěru minulé sezony do nominace na evropský šampionát v Gruzii. Nevyšlo to, a tak jsem si hned řekl, že musím odvádět takové výkony, abych dostal novou šanci. Vyšlo to, jsem moc rád, že jsem tady,“ tvrdí.