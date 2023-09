Suchopárek před premiérou Lvíčat: Nechceme jen vyčkávat, Slováci mají dynamiku

Cením si, že před začátkem kvalifikace můžeme hráče vidět v ještě jednom utkání. Plánujeme protočit všechny kluky. V tréninku něco vidíme, ale zápas ukáže mnohem víc. Je důležité, abychom to zvládli z pohledu výsledku i kvality hry.

Každý vstup do nového cyklu je důležitý. Pokud se povede, tým pracuje daleko efektivněji. Po prvních trénincích mám z mužstva příjemný pocit. Je dobře nastavené a hráči potvrzují kvalitu, kterou jsme u nich viděli před nominací.

Doufáme v to. Třeba v úterý jsme trénovali standardky – a i v nich tým dělá pokroky. Řada hráčů je výborně technicky vybavená a někteří jsou možná ještě kreativnější, než byli ti v minulém cyklu. A minusy? Na určitých postech nemáme jiné varianty. Věřím ale, že si s tím poradíme.

S Kryštofem jsem mluvil v úterý: má virózu a zvýšenou teplotu, takže nepředpokládám, že by se k týmu připojil. U Adama je šance větší, do utkání s Islandem by mohl zasáhnout.