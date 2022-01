Vydra je po operaci tříselné kýly, play off o mistrovství světa chce stihnout

"Měl jsem to naplánované, že půjdu na operaci 7. ledna. Odložila se kvůli covidu. Musel jsem na PCR test, který nemocnice vyžadují, a ani ne 24 hodin před zákrokem mi vyšel pozitivní," řekl Vydra Sportu. "Ale co se týká baráže, ta je hlavní cíl. Chtěl jsem vše podstoupit co nejdřív, abych stihl reprezentaci. Věřím, že uzdravování nebude trvat dlouho a začnu v Anglii brzy hrát. Doufám, že pak dostanu i nominaci do národního týmu," prohlásil.