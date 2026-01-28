Zájem veliký, lístky na baráž nikde. Fotbalový svaz řeší, jak zamezí náletu Irů

Článek
„Byli jsme nuceni upravit prodejní strategii,“ vysvětluje mimo jiné mluvčí reprezentace Martin Bergman v prohlášení, které má Sport.cz k dispozici.
Hezky, ale popořadě.
Národní tým od 17. listopadu má potvrzeno, že se na světový šampionát 2026 v Severní Americe dostane pouze přes dvoukolovou baráž. O tři dny později se dozvěděl, že nejprve 26. března přivítá Iry. Pokud Češi uspějí, zahrají si opět doma 31. března finálový duel s lepším z dvojice Dánsko, Severní Makedonie.
Vedení svazu mezitím 19. prosince oficiálně jmenovalo nového reprezentačního trenéra Miroslava Koubka a definitivně upřesnilo, že se baráž odehraje v Praze. První duel v Edenu, kde sídlí Slavia. Případné finále v domovině Sparty na Letné.
„Podrobnosti k cenám a harmonogramu prodeje zveřejní Fotbalová asociace České republiky začátkem ledna, samotný prodej vstupenek je plánován rovněž v průběhu ledna,“ uvedl FAČR na svazovém webu. Svaz dobrovolně promeškal marketingově šikovný termín, kdy se mohly lístky na veledůležitou fotbalovou událost pořídit jako dárek pod stromeček.
Od Vánoc uplynul víc než měsíc a avizované informace stále chybí. Lednové termíny se stěží stíhají. Přitom do prvního barážového střetnutí zbývají necelé dva měsíce.
Zdržení a nesouladu si už všímají i uživatelé sociálních sítí.
„Od listopadového losu barážových dvojic evidujeme enormní zájem ze strany irských fanoušků být za jakoukoliv cenu na semifinále baráže o MS. Z důvodu zvýšené bezpečnosti na stadionu, ochrany proti černému trhu a využití potenciálu domácího stadionu, chceme dát předkupní právo fanouškům české fotbalové reprezentace,“ vysvětluje Bergman za FAČR.
Možná si ještě vybavíte bizarní kulisy ze září 2024, kdy proti Čechům v Edenu nastoupili Ukrajinci, kteří měli při utkání Ligy národů v Praze v podstatě domácí prostředí.
„Strašidelné. Radši bych hrál na prázdném stadionu,“ povzdechl si třeba křídelník Václav Černý. Tehdejší vedení svazu se hájilo, že ukrajinští fandové nevyfoukli lístkům Čechům. Z předprodeje mizely postupně a až na stadionu se ukázalo, že vstupenky skupovali především Ukrajinci.
„Zvýšený zájem ukrajinských fanoušků asociace očekávala. Už jen proto, že v Česku žije početná ukrajinská menšina. Výrazný efekt by ani nemělo omezení nákupu vstupenek na české e-maily či IP adresy, jelikož osmdesát procent nákupů bylo uskutečněno z českých e-mailových adres,“ vysvětloval tehdy FAČR.
Od té doby se změnil trenér reprezentace i vedení celého českého fotbalu.
V Edenu se nebude hrát Liga národů, což je naleštěný přátelák, nýbrž kruciální mač, který ovlivní budoucnost i ekonomiku českého fotbalu.
A nadřízení nechtějí, aby Schick, Šulc a spol. ztratili výhodu domácí podpory proti Irům, které nadnáší euforie.
Do baráže pronikli na poslední chvíli. Praha i bez fotbalu představuje pro návštěvníky z Britských ostrovů logisticky i finančně dostupnou a oblíbenou destinaci. Irskému náletu na stadion chce svaz zabránit.
„Nákup vstupenek bude nově probíhat skrze věrnostní program FC REPRE, kde kupující zadá své platné číslo dokladu totožnosti. Ověření kupujícího bude probíhat automaticky na pozadí skrze Národní identitní autoritu (NIA),“ sděluje Bergman.
„Implementace této služby do našich interních systémů trvala delší dobu, než byl původní odhad, ale vzhledem k výše zmíněnému bereme toto řešení jako nezbytné, abychom mohli všem fanouškům na stadionu poskytnout co nejlepší zážitek.“
Nástup nového trenéra trochu zahlazuje předchozí ostudné výsledky a vystoupení reprezentace. Pozitivnější náladu kolem národního týmu ale fandové nákupem barážové vstupenky zatím nemohou potvrdit. I u Čechů vzniká a sílí poptávka.
FAČR slibuje, že ve čtvrtek bude veřejnost informovat o harmonogramu prodeje. „K této příležitosti pak chystáme i speciální akci, která proběhne ve středu 4. února v nákupním centru Westfield Chodov,“ doplňuje Bergman.