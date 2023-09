Sázka na růžové kopačky Jablonci vyšla. Pamatuju si jen střípky, přiznal Krulich

Poprvé nastoupil v základní sestavě a hned Krulich slavil svůj premiérový gól v nejvyšší soutěži. „Je to skvělý pocit, ale nejlepší je, že jsem pomohl týmu, společně jsme to zvládli, a že se od toho můžeme odrazit. Jde o velkou úleva,“ jásal mladík, který posílil Jablonec v létě z FC Turín.

„Jsem za něj strašně rád. Přiznám se, že jsme se s trenérským štábem do poslední chvíle rozhodovali, jestli postavit jeho, nebo Drchala,“ přiznal po utkání Radoslav Látal. Co nakonec převážilo pro Krulicha? „Měl v nohách méně kilometrů z pohárového zápasu v Domažlicích. Tam šel po šedesáté minutě dolů, proto jsme se rozhodli, že ho se Slováckem postavíme od první minuty. Je agresivnější, dynamičtější, víc naběhá a je víc nebezpečnější před brankou. Vyplatilo se nám to. Drchy teď má trochu smůlu, nemůže se trefit, prostě teď má takové období,“ vysvětlil Látal.

Krulich teprve před čtrnácti dny debutoval v nejvyšší soutěži v Podještědském derby s Libercem, poté se objevil na hřišti i v Hradci Králové, nyní nastoupil od začátku. V růžových kopačkách. „Na sobě je mám teprve druhý zápas, snad mi přinesly štěstí,“ usmíval se Krulich, jehož nyní nemine další příspěvek do klubové kasy, tentokrát za první trefu.

„Kluci mi to připomínali už při oslavách gólu. Kolik to bude, se teprve dozvím,“ usmíval se Krulich, kterého „zkasíruje“ téměř o čtvrtstoletí starší pokladník Hübschman. „Začíná nastupovat, teď dostal šanci od začátku a myslím, že svou roli zvládl velice dobře a že jsme se v útoku dobře doplňovali. Jen tak dál,“ vzkázal mu parťáka Jan Chramosta.

Jak Krulichova branka padla? Ve dvacáté minutě poslal do vápna míč Štěpánek z pravé strany, Krulich si balon šikovně zpracoval a pohotově překonal Heču střelou na přední tyč. „Štěpánkovi patří velký dík. Dostal jsem od něj krásný balon od lajny, pak už jsem si jen dal dotek a poté už si moc nepamatuju. Jen střípky, že jsem to nějak zakončil a prorval to tam,“ popsal Krulich.