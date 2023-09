Sázkaři se shodují s bookmakery, český trojlístek je v premiéře favoritem

Sparta přivítá kyperský Aris Limassol. V duelu se očekává vítězství domácích (1,51:1). Na kyperského mistra je kurz 6,4:1, na remízu 4,45:1. Sešívání v Ženevě sehrají zápas s domácím Servette. Hosté jsou mírným favoritem (2,05:1), výhra švýcarského celku se sází v kurzu 3,64:1, remíza v kurzu 3,59:1. Plzeň čeká FC Ballkani. S výhrou Viktorie ve Štruncových sadech bookmakeři počítají (1,3:1). Úspěch kosovského celku by v kurzu 10,6:1 byl senzací, na remízu byl vypsán kurz 5,52:1.

Servette Ženeva sice není takovým strašákem na evropské scéně, jako býval jejich domácí konkurent Basilej, ale už jen to, že klub hrál kvalifikaci Ligy mistrů a jen těsně vypadl s Glasgow Rangers, je dobrým varováním, aby Slavia nic nepodcenila.

„V tuhle chvíli pro Slavii hovoří solidní ligová forma, a především evropské zkušenosti, proto ji před zápasem v Ženevě považujeme za favorita. To je patrné i z tabulky kurzů na celkového vítěze skupiny, kde jasně vévodí velkoklub AS Řím a Slavia je druhá s velkým náskokem před Servette a Tiraspolem,“ analyzuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Servette je nenápadný tým, ale rozhodně nepostrádá kvalitu. Potvrdil ji, když v kvalifikaci o Ligu mistrů vyřadil belgický Genk, následně svedl vyrovnanou bitvu se skotskými Rangers. Ženevský celek se může pochlubit rychlými útočníky, hru si mužstvo příliš nekomplikuje a vše posílá nahoru. Domácí by mohli těžit i ze skutečnosti, že na Slavii narazili v přípravě na začátku roku 2023, a přestože v obou zápasech prohráli, mužstvo už ví, co je čeká,“ přemítá Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Bookmakeři i většina tipérů očekává, že Slavia zvládne vstup do Evropské ligy na jedničku a zapíše si první tři body. Oblíbená je i sázka na více než 2 góly v zápase nebo na to, že sešívaní utkání zvládnou a vyhrají minimálně o dva góly,“ potvrzuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Brian Priske přinutil k úsměvu sparťanského kapitána: Limassol je rychlý tým, Láďa to určitě zítra poznáVideo : Sport.cz

„Za mě tip na utkání plné útočných akcí a gólů. Spartě se střelecky daří, dá se říct, že hraje atraktivní fotbal nahoru dolů, na což možná doplatila v kvalifikaci LM proti Kodani, ale tímhle stylem fotbalu baví diváky, kteří teď pravidelně vyprodávají letenský stadion. Góly ale umí dávat i Aris: Slovanu Bratislava nasázel ve dvou utkáních předkola EL 7 gólů, do sítě Borisova v kvalifikaci EL se jeho hráči trefili dokonce 11krát. Očekáváme výhru Sparty, třeba i s divokým skóre, i když nebezpečný je Aris především na vlastním stadionu,“ avizuje Urbanec.

„Český mistr se prezentuje atraktivním fotbalem, týmu se daří v koncovce. Zejména doma na Letné má mužstvo obrovskou ofenzivní sílu, což pocítila jak Kodaň, tak Dinamo Záhřeb. Kyperský klub je podobně jako Sparta ofenzivně laděným celkem, což potvrdil jak proti BATE Borisov, tak i v duelu se Slovanem Bratislava. Z posledních pěti soutěžních zápasů udržel Aris čisté konto pouze jednou, což by se mělo v Praze projevit,“ všímá si Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Sparta vstupuje do Evropské ligy, ukázka z pořadu Přímák na Sport.czVideo : Sport.cz

„Limassol v generálce na EL pouze remizoval s Paphosem (1:1), do zápasu tak půjde s o něco horší formou než Sparta. Mužstvo by nemělo být zároveň tak fyzicky dobře připravené jako domácí, zejména presink bude činit Arisu zásadní potíže. Sparta vyhraje, v utkání by zároveň neměla být nouze o branky. Domácí celek se prosadí minimálně dvakrát, také hosté jsou schopni skórovat,“ očekává Hanák.