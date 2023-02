Inter - Udinese 3:1 Lukaku se střelecky prosadil poprvé po zranění a pomohl Interu upevnit si druhé místo

Inter vykročil za výhrou v 17. minutě, kdy byl v pokutovém území faulován Dumfries. K penaltě se postavil Lukaku, jeho pokus gólman vyrazil. Penalta se však opakovala a napodruhé belgický útočník skóroval. Byl to jeho první ligový gól od srpna.

AC Milán se po špatných výsledcích vrací do formy. Na výhru 1:0 nad Turínem v lize navázali "Rossoneri" vítězstvím 1:0 v Lize mistrů nad Tottenhamem a dnes stejným výsledkem porazili i Monzu. Hosté si vypracovali první šanci v 19. minutě, Leao ale trefil pouze pravou tyč. O dvanáct minut později už AC otevřelo skóre. Messias se dostal na kraji vápna k odraženému míči a razantní střelou překonal brankáře.

Ve druhé půli mohla Monza vyrovnat. Ciurria mířil do tyče, od které se odrazil míč do brankáře a od něj opět do tyče. V závěru mohl Milán navýšit skóre, čemuž ale zabránil dobře chytající Di Gregorio.