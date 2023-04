První neproměněný pokutový kop přišel na domácí straně v 37. minutě, Římany to však mrzet nemuselo. Cristante trefil tyč a u odraženého míče byl první jeho spoluhráč Bove, který míč dorazil do branky. Deset minut po pauze zvýšil Pellegrini. V 69. minutě zahodilo penaltu Udine, Pereyru vychytal brankář Patrício. Třetí branku přidal v nastavení hlavou Abraham. AS Řím ztrácí na vedoucí Neapol 19 bodů, na městské rivaly z Lazia má manko pět bodů.