Další rána pro Juventus. Jsme odříznutí, lamentuje kouč Allegri

"V tuhle chvíli můžeme říct, že je Juventus odříznutý z boje o titul. Musíme se soustředit na to, abychom získali co nejvíce bodů a udrželi čtvrtou příčku," řekl Allegri sportovní streamovací službě DAZN.

Juventus svého rivala před vlastními fanoušky přestřílel 23:5, duel ale ztratil v dramatickém prodloužení první půle. Po zákroku Moraty na Dumfriese nařídil Irrati po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop. K němu se postavil Calhanoglu, a přestože míč dotlačil do brány, sudí gól kvůli faulu neuznal. Nechal ale po další konzultaci s videem penaltu opakovat kvůli předčasnému vběhnutí De Ligta do pokutového území. Calhanoglu se napodruhé nemýlil. Inter skóroval z jediné střely na bránu.

"Je to pro nás podstatné vítězství, protože dál proháníme AC Milán s Neapolí. Víme, že jsme v poslední době nějaké body ztratili, ale pokusíme se je získat ve zbývajících osmi zápasech zpět," řekl Inzaghi. Z posledních osmi ligových zápasů to byla teprve druhá výhra Interu. "Jsem šťastný, protože si pamatuji, jak lidé na začátku sezony říkali, že Inter nevyhrál na hřišti Juventusu deset let. Přesto je to stále jen odrazový můstek," Inzaghi.