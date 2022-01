Fotbalový reprezentant Matějů předčasně skončil v italské Brescii

Matějů působil v Brescii od léta 2018, kdy do klubu odešel na hostování z anglického Brightonu. O rok později do Itálie natrvalo přestoupil a podepsal tříletou smlouvu. S Brescií si jednu sezonu zahrál nejvyšší soutěž, klub však ihned znovu sestoupil do Serie B. Matějů se už tehdy nechal slyšet, že by chtěl odejít.