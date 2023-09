Juventus porazil v domácím zápase Lazio 3:1, výhru režíroval dvougólový Vlahovič

Domácí šli do vedení už po deseti minutách, kdy si první trefu v utkání připsal Vlahovič. Ještě do poločasu zdvojnásobil vedení „Staré dámy“ tvrdou ranou Chiesa. Lazio 20 minut po přestávce vykřesalo naději na body, když jeho hráči využili špatné rozehrávky Juventusu a Luis Alberto zakončil krásnou střelou zpoza vápna do pravého horního rohu Szczesného branky. Hned o tři minuty později ale stanovil konečné skóre Vlahovič, který si zpracoval dlouhý míč McKennieho a stejně jako před ním Alberto skóroval zpoza šestnáctky.