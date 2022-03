Kouče fotbalistů Boloni Mihajloviče čeká další kolo léčby leukémie

Mihajlovič s leukémií bojuje necelé tři roky. "Remise (po transplantaci) byla skvělá, bohužel tyto nemoci jsou zákeřné. Poslední vyšetření odhalila riziko návratu. Lékaři mi proto doporučili, abych se pustil do terapie, která může nemoc potlačit v zárodku," řekl dnes Mihajlovič na tiskové konferenci. "Už jsem ale klidnější než před dvěma a půl lety," dodal.

Mihajlovič do nemocnice nastoupí začátkem příštího týdne. "Pokud jí (nemoci) první lekce nestačila, dostane další. Cesta životem je plná vzestupů a pádů, ale po nich vždy musíte najít sílu a znovu vstát. Už vím, co mám dělat a situace je jiná. Doufám, že to bude rychlé," dodal bývalý fotbalový obránce a reprezentant Jugoslávie, s níž si zahrál na mistrovství světa i Evropy.