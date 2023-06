Do Lecce loni v létě přestoupil ze Slavie talentovaný záložník Daniel Samek a v klubu nastupuje ve výběru do 19 let. Kdo kouče "áčka" Baroniho nahradí, není zatím jasné. Během první sezony tým dovedl zpátky do Serie A, letos s ním skončil šestnáctý.