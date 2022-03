Nová Superliga? Lžete víc než Putin, pustil se šéf španělské ligy do velké trojky

Kdyby mělo jít o filmový scénář, mohl by se jmenovat Superliga 2, návrat. První díl této ságy ovšem skončil v dubnu loňského roku naprostým propadákem, takže je krajně nejisté, jak by dopadl díl druhý.

„Prezidenti Juventusu, Barcelony a Realu se sešli minulý týden v Agnelliho vile, aby svůj projekt znovu uvedli v život. Poklud to Agnelli nevysvětlí, bude lhářem," cituje italská Gazzetta dello Sport prezidenta španělské ligy Tebase.

Podle neověřených informací ze zákulisí trio gigantů Juventus, Barcelona a Real navrhuje, aby Superliga měla dvě skupiny, v nichž by hrálo dvacet či případně čtyřiadvacet týmů. Na rozdíl od původního projektu by se ale nemělo jednat o uzavřené společenství a soutěž určenou pouze pro vyvolené, ale mezi jednotlivými skupinami by se mělo sestupovat a postupovat.