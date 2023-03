Trápení pokračuje. Kanonýr Ibrahimovic se znovu zranil

Rodák z Malmö má další zdravotní problémy poté, co se teprve na konci února vrátil do hry po květnové artroskopické operaci levého kolena. Od té doby se stihl díky gólu do sítě Udine při porážce 1:3 stát ve věku 41 let a 166 dní nejstarším střelcem v dějinách italské ligy a minulý týden po téměř roce nastoupil za švédskou reprezentaci. Do úvodního kvalifikačního utkání o mistrovství Evropy 2024 s Belgií (0:3) naskočil jako střídající hráč, do dalšího zápasu s Ázerbájdžánem (5:0) už ale s 62 trefami historicky nejlepší střelec národního týmu kvůli jinému, nespecifikovanému zranění nezasáhl.