Udělal jsem to schválně. A nestydím se za to, přiznává o brutálním zákroku Ibrahimovic

Švédský reprezentant v závěru utkání, které Seveřané nakonec prohráli 0:1, sestřelil po rohovém kopu zezadu ramenem po obránce Chelsea Cesara Azpilicuetu.

„Udělal jsem to schválně. A nestydím se za to, protože on udělal špatnou věc vůči mému spoluhráči. Dělal před ním machra," přiznal pro britský list Ibrahimovic.

Zlatan floors Azpilicueta with "dark arts"! Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden's World Cup play-off tie...

„Byla to sice stupidní věc, ale udělal bych ji znovu, aby pochopil jednu věc: ´Tohle kur*a nemůžeš dělat. Nemáš koule dovolit si to proti mně. A já ti ukážu, co se stane, kdyby sis to dovolil,´ Proto jsem to udělal," vysvětloval Zlatan.

Azpilicueta mu prý po utkání neřekl ani slovo. „Mně nic neřekne, ale řekne to mému spoluhráči, který nic neudělá, protože je moc hodný," měl jasno švédský veterán. „Nebylo to ode mě nic hezkého, ale i tak bych to udělal zase. To jsem prostě já. A nestydím se za to," doplnil.

Zdálo se, že dokonce vyvázne bez trestu, ale po protestech Španělů nakonec vyfasoval žlutou kartu. Kvůli ní nakonec zmešká úvodní duel o play off o postup na MS. Sám si ale z následků svého činu velkou hlavu nedělá.