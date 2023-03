V zemi nikdy nežil, neumí jazyk. Za Itálii ale skóruje a Mancini v otázce Oriundů razantně otáčí

Třiadvacetiletý útočník Retegui vyrůstal v Argentině a loni se stal s 19 trefami nejlepším střelcem tamní nejvyšší soutěž. Patří slavnému klubu Boca Juniors, větší prostor ale dostává až v celku Tigre, kde aktuálně hostuje. Díky předkům z Itálie si ho všiml kouč Mancini a přišla pozvánka do národního týmu.

Retegui dostal hned příležitost v základu a rozhodně nezklamal. Trefil se jak proti Anglii (prohra 1:2), tak při nedělní výhře 2:0 na Maltě. „Ještě potřebuje čas, musí se seznámit s evropským fotbalem. Ale umí dávat góly, a to je důležitá vlastnost," hodnotil vystoupení nováčka Mancini.

V Itálii se nicméně objevovala kritika, že Retegui reprezentuje, přestože v zemi nikdy nežil a neumí ani řeč. V neděli už alespoň zpíval část státní hymny. „Snažil se, to už je dobré. Působení v Serii A by ho jistě posílilo, pomohlo mu naučit se jazyk a následně lépe komunikovat se spoluhráči na hřišti," říká Mancini a naznačuje, že novou vycházející hvězdu tamního fotbalu by měl rád pod větším drobnohledem.