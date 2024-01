Škodu těší Tykačův vstup do Slavie, s béčkem touží po postupu

Po štacích v tureckém Rizesporu a Mladé Boleslavi se do klubu z Edenu na začátku září vrátil. Nikoliv však do áčka, ale do třetiligové rezervy. Na podzim odehrál osm zápasů a vstřelil dvě branky, slávistické béčko svou skupinu ČFL po polovině soutěže vede. „Cílem je určitě postup (do druhé ligy). Věřím, že uděláme vše pro to, aby se nám to povedlo. Musíme se na jaro dobře připravit,“ prohlásil jasně člen Klubu ligových kanonýrů.

Se třetí ligou se pořád seznamuje. „Ani nevím, jestli jsem si na ni už zvyknul,“ usmál se Škoda. „Soubojů je v ní hodně. Neříkám, že na to nejsem zvyklý, ale určitě to není nic snadného,“ doplnil.

S některými hráči ligového áčka zůstává v kontaktu. „Během reprezentačních pauz spolu občas i trénujeme,“ zmínil bývalý reprezentant. Přiznal, že má v hlavě ukrytou myšlenku, že by za áčko v soutěžním zápase ještě naskočil. „Ale není to ve stylu, že pokud by byl třeba jasný titul, tak tam dáme Škoďáka na pět minut. O takovou charitu, nebo jak bych to nazval, nestojím,“ naznačil, že by taková rozlučka musela mít i sportovní smysl.

Jelikož znovu působí ve Slavii, dotýká se ho i nedávný vstup nového majitele do klubu. Od čínské společnosti CITIC Europe Holdings koupil sešívané český miliardář Pavel Tykač. „Tu zprávu jsem přijal s potěšením. Překvapilo mě to, protože jsem o tom nevěděl. Jsem rád a těším se, co bude s novým majitelem nového,“ uvedl Škoda.