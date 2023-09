Skvělá zpráva pro fanoušky. Premier League se vrací na obrazovky

Již v sobotu 16. září se diváci mohou těšit od 13:30 na duel Wolves vs. Liverpool, od 16:00 se na slavném Old Trafford představí Manchester United proti Brightonu. Neděle 17. září pak potěší fanoušky Chelsea a Arsenalu, hráči The Blues vyrazí bojovat o body do Bournemouthu a Kanonýři změří síly s Evertonem.