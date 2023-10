Slavia a její noční můra. Trenér už má vybraného útočníka a ví, co s Bořilem

Jsou to smutné počty. V posledních třech ligových zápasech se slávisté trefili dohromady jen dvakrát, v obou případech z penalt. A Teplice se proti favoritovi na nedělní bezgólovou plichtu ani moc nenadřely.

„Je dobře, že jdou zápasy rychle po sobě, a nemusíme se dlouho šťourat v tom, co se nepovedlo. Všichni víme, že ofenziva je zodpovědností celého týmu, ale ve finále je úplně jedno, kdo dá gól. Jestli my útočníci, od kterých se to primárně očekává, nebo třeba Holy,“ zmínil hroťák Mojmír Chytil, jenž proti Tiraspolu nastoupí od začátku, stopera Tomáše Holeše.