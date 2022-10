Slávisty dusí gólové sucho. Na první místo ve skupině už to nebude, domnívá se expert

Jeho tým se v klíčové fázi podzimu zasekl. Ztrácí doma v lize i v dostizích o postup do jarní fáze Konferenční ligy. Tříbodové manko na vedoucí tandem Kluž, Sivasspor se po čtyřech kolech nečekalo. „Nejen pro mě je to zklamání," poví expert Kopecký, jenž ve Slavii hrál i trénoval.

V české lize slávisté mají skvělý průměr tří gólů na zápas, zato ve čtyřech pohárových partiích se trefili dohromady jen čtyřikrát - a v posledních dvou bitvách s Kluží zůstali na nule. „Hrají technický fotbal, na který se možná dobře dívá, ale jen po šestnáctku," nabízí svůj pohled Kopecký. „Chybí jim rváč, který by ve vápně vyhrál souboj. Mívali Krmenčíka, jenže ten v létě odešel. Při dobývání by se hodil i nějaký kreativní typ, jako býval Stanciu."

V této sezoně už jeho chlapci jednou vrávorali na hraně propasti, po prohraném prologu letního play off Konferenční ligy s Rakówem. Červenobílí však zvládli napínavou odvetu a skoro měsíc proplouvali bez porážky. Pak je zmuchlal zpackaný šlágr v Plzni (0:3), od té doby vyhráli jediný zápas.

„Údernost Slavie z doby před rokem či rokem a půl je pryč. Soupeři dobře vědí, jak na ni, a trpělivě čekají na brejky. Takhle to měla i Kluž, která si počkala na chyby a udeřila," vykládá Kopecký.

Ať už Slavia z této skupiny postoupí nebo ne, z hlediska koeficientu lze říci už teď, že její vystoupení je obrovské zklamání. Jediná výhra ze čtyř zápasů proti slabším soupeřům, to je ostudná bilance. Naše šance na udržení v patnáctce se významně snižují.

„S prodlužující se sérií porážek tlak narůstá a sebevědomí hráčů se v klíčových momentech zhoršuje. Musí to na sebe na hřišti vzít zkušení," velí trenér Trpišovský. Jedním ze zkušených je útočník Stanislav Tecl: „Na fotbale je krásné, že i když jsme to pokazili, v nedělní lize s Boleslaví to můžeme napravit a v dalších utkáních taky."